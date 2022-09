Maguire lamenta a terceira derrota da Inglaterra na Liga das Nações, agora para a Itália - Marco BERTORELLO / AFP

No chamado Grupo da Morte da Liga das Nações, duas seleções que estão fora da Copa do Mundo disputarão a vaga nas semifinais. A Hungria lidera o Grupo 3 após vencer a Alemanha por 1 a 0 e eliminar os adversários. E a Itália está em segundo ao bater a Inglaterra pelo mesmo placar, resultado que rebaixou os ingleses.



Queda sem vitória

Após um primeiro tempo muito ruim no encontro entre os dois finalistas da última Eurocopa, a Itália conseguiu o gol da vitória em casa com Raspadori, aos 22 minutos, e chegou aos oito pontos.



Já a Inglaterra ficou com apenas dois em cinco rodadas e, como não poderá alcançar a Alemanha, terá de disputar a Liga B na próxima edição.



Azarão segue líder



No outro jogo do grupo, a Hungria segue surpreendendo os favoritos. Desta vez, venceu fora de casa a Alemanha, com um gol de Adam Szalai, aos 17 minutos de jogo.



Os húngaros chegaram aos 10 pontos e podem até empatar com os italianos na última rodada, que se classificam para a semifinal da Liga das Nações.



E a Alemanha, com apenas seis, não pode mais alcançar o primeiro lugar e está eliminada.