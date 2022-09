Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Logo da ESPN BrasilReprodução

Publicado 23/09/2022 18:31

Rio - Dois dias após demitir Felippe Facincani, a ESPN estuda dispensar mais um comentarista. De acordo com o site "UOL", a emissora analisa o desligamento de Fábio Sormani. O jornalista sofreu uma denúncia de compliance (série de regras e normas de uma empresa).

Fábio Sormani Foto: Reprodução/ESPN O motivo da denúncia contra Sormani não foi revelado pelo portal. A tendência é que a direção do canal tome a decisão sobre o futuro do comentarista nas próximas horas. Procurado pelo "UOL", o jornalista disse que não poderia se manifestar no momento.

Sormani é um dos profissionais que faziam parte do Fox Sports e, após o fim da emissora, foram aproveitados na ESPN. Ele chegou no fim de 2013 ao extinto canal, onde fez parte do "Fox Sports Rádio", apresentado por Benjamin Back.



Na ESPN desde 2021, Sormani participa diariamente do programa "F90". Ele é conhecido por seus comentários polêmicos, que costumam viralizar nas redes sociais.