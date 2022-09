Ayrton Senna - AFP

Publicado 23/09/2022 17:39

Com 27 metros de altura e quase 19 de largura, um balão com referência ao capacete do piloto brasileiro Ayrton Senna voará ao redor do mundo. A iniciativa é para relembrar o principal expoente do automobilismo do Brasil e um dos nomes mais importantes do esporte de todos os tempos.

Após realizar o primeiro voo no interior de São Paulo (entre as cidades de Boituva e Iperó), o balão, que levou 90 dias para ser produzido em nylon, tem apresentações previstas para o México (no início de novembro), Malásia, Turquia, Japão, Taiwan e Estados Unidos. A ideia partiu da empresa de balonismo "Aeromagic" junto à "Senna Brands", criada pela família do piloto.

Campeão da Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991, Ayrton Senna da Silva é considerado o maior piloto brasileiro e um dos principais no cenário internacional por seu estilo agressivo de competir, além do conhecimento mecânico e habilidade para pilotar na chuva. Ele morreu no dia 1º de maio de 1994 em um acidente durante o GP da Itália.