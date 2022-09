Anna Modler - Reprodução / Instagram

Anna ModlerReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2022 16:20

Rio - Vivendo grande fase no Tottenham, o volante inglês Eric Dier tem mais um motivo para comemorar. Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, o inglês iniciou um relacionamento com a modelo Anna Modler. Dier está saindo com a ex de um eterno rival. Alexis Sánchez, ex-Arsenal, companheiro de seleção de Vidal, jogador do Flamengo, já teve um affair com a modelo no passado.

fotogaleria

O atacante chileno está atualmente no Olympique de Marselha, por onde tem feito um bom início de trajetória no clube francês. Ele já anotou quatro gols em sete jogos na Ligue 1.



Anna, de 24 anos, foi vista no estádio do Tottenham para acompanhar o jogos do amado. Aliás, já a consideram como uma espécie de amuleto, pois os Spurs estão invictos na Premier League até o momento nesta temporada.