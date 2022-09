Momento em que o ativista climático incendeia o próprio corpo - Divulgação/AFP

Publicado 23/09/2022 15:45

A quadra da Arena O2 de Londres foi invadida por um ativista climático durante a partida entre o grego Stefanos Tsitsipas e o argentino Diego Schwartzman pela Laver Cup, torneio de tênis masculino entre equipes da Europa e do resto do mundo. O homem ateou fogo no próprio, o que causou um grande susto nos presentes. Apesar da ação, nenhum tenista foi atingido e o homem foi retirado de quadra pelos seguranças.



O homem não resistiu a 'prisão' e de acordo com jornalistas presentes no local, estava deitado no chão do banheiro da sala de imprensa, onde foi colocado pelos seguranças, que aguardam as autoridades locais.

De acordo com informações, o homem protestava contra a presença de jatos particulares no Reino Unido e a poluição causada pelos mesmos. Sua camiseta trazia os dizeres: "Acabem com os jatos privados no Reino Unido".