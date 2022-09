Brazil's Neymar Jr (R) vies with Ghana's forward Kamaldeen Sulemana (C) during the friendly football match between Brazil and Ghana at the Oceane Stadium in Le Havre, northwestern France on September 23, 2022. - AFP

Publicado 23/09/2022 21:39

Na zona mista do Estádio Océane, após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre Gana, Neymar revelou que fez um pedido aos companheiros de Seleção durante os treinamentos. Isso porque Tite definiu o time com quatro atacantes (Richarlison, Vinicius Junior, Raphinha e o próprio Neymar) e um meia ofensivo (Lucas Paquetá). Dessa forma, o camisa 10 destacou que, se os cinco quisessem jogar juntos, todos deveriam ajudar no sistema defensivo.

"Eu cheguei para eles no treino ontem e falei que era um time que, querendo ou não, a galera ia ver como ofensivo. Praticamente quatro atacantes, um meia ofensivo, que é o Paquetá. Falei que se a gente queria jogar juntos, tínhamos que nos ajudar. Ajudar na linha defensiva também e todo mundo tem que correr. É gostoso isso, ninguém tem vaidade nenhuma. É um time sem vaidade, em harmonia, somos amigos. Tanto os que estão jogando quanto os que estão fora. Então, é gostoso, você se sente em casa, se sente feliz", contou Neymar.

A Seleção, agora, vira a chave para o último compromisso antes do Mundial do Qatar. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 15h30 (de Brasília), para enfrentar a Tunísia. O jogo Acontece no Parc de Princes, estádio do PSG.

Veja mais declarações de Neymar:

FORMAÇÃO DE HOJE PODE SER A DA COPA?

Com certeza, na formação que jogamos hoje, o Paquetá atuou no lugar onde ele mais gosta. É um jogador que ajuda muito na marcação, os pontas também ajudam muito. Tanto eu quanto o pombo (Richarlison) nos revezamos ali para voltar no volante. Então, não vejo problema. Se o Tite colocar essa formação, ele tem que acreditar na gente. E eu tinha falado para eles antes ali. Estamos jogando bem ofensivo. Então, se a gente quer jogar juntos, a gente tem que correr para todo mundo.

TRÊS GOLS PARA IGUALAR PELÉ NA ARTILHARIA DA SELEÇÃO VEM NA TERÇA-FEIRA?

"Se Deus quiser. Vou falar com o pombo (Richarlison) agora para ele me dar assistência. Dei duas para ele hoje (risos)".

MOMENTO

"Estou jogando futebol, meu problema nunca foi dentro de campo e sim algumas lesões que me atrapalharam um pouco. Isso dificulta qualquer jogador. Então, eu só venho jogando, venho bem, tranquilo, feliz. As coisas ali dentro vão acontecer naturalmente. Vou aprimorando cada vez mais. Óbvio que estou feliz de começar a temporada assim com bastante gols e muitas assistências. Espero continuar assim".