Marquinhos, da Seleção Brasileira, comemora gol marcado sobre Gana Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2022 18:15

Com um primeiro tempo avassalador, a Seleção Brasileira venceu Gana por 3 a 0 no Estádio Océane, em jogo preparatório para a Copa do Mundo. O Brasil teve 13 finalizações e mais de 62% de posse de bola na etapa inicial, enquanto a seleção rival conseguiu apenas um arremate. Em entrevista ao SporTV no final da partida, o zagueiro Marquinhos analisou positivamente a formação ofensiva do time e destacou o bom posicionamento e a rápida pressão sobre adversário para explicar estes números.

"Verdade, a resposta foi boa. São testes. Acho que o professor quer ver como a equipe se comporta. Por mais que as peças sejam ofensivas, a gente sabe que o futebol de hoje é muito dinâmico. Se a gente estiver bem posicionado, se quando perdermos a bola, a gente conseguir fazer essa pressão rápida e recuperar a bola rápido... foi o que nós fizemos no primeiro tempo", afirmou o zagueiro.

Marquinhos também foi questionado sobre uma possível ansiedade de jogadores que ainda buscam vaga na Copa do Mundo ao entrarem no decorrer das partidas. O zagueiro concordou com análise e ressaltou que, já na reta final, o jogo contra Gana ficou mais rápido. Mesmo assim, ele vê o fato com normalidade e exaltou as opções que o técnico Tite tem no banco de reservas para o Mundial.

"A gente vê no final, até o jogo fica muito rápido, porque tem uma qualidade muito grande no banco também. Isso com certeza vai nos ajudar na Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo é coisa muito rápida. Então, se um estiver bem, o outro vai estar bem, vai entrar e vai ajudar. Mas é normal a gente ver quem entra querer fazer um bom trabalho para representar, para dar uma boa resposta para o professor, garantir vaga na Copa. Normal. Está cada vez mais perto, e a gente vem firmando muitas coisas. Isso é bom", disse Marquinhos.

Agora, a Seleção Brasileira vira a chave para o último compromisso antes do Mundial do Qatar. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 15h30 (de Brasília), para enfrentar a Tunísia. Acontece no Parc de Princes, estádio do PSG.

