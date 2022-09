Brasil x Gana - Damien MEYER / AFP

Publicado 23/09/2022 17:26 | Atualizado 23/09/2022 17:30

Rio - Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, a seleção brasileira não teve dificuldades para vencer Gana, na tarde desta sexta-feira, em amistoso realizado em Le Havre, na França. Com um primeiro tempo arrasador, a equipe de Tite superou o time africano por 3 a 0. Marquinhos e Richarlison, duas vezes, fizeram os gols do Brasil.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, às 15h30, contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris. Será a última partida antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 24/11, contra a Sérvia, em Lusail.



O primeiro tempo foi um verdadeiro amasso por parte da seleção brasileira. Com uma escalação bastante ofensiva, o time de Tite fez o que se esperava e sufocou Gana desde os primeiros minutos. Após duas boas chances, o Brasil abriu o placar aos 8 minutos, quando Raphinha cobrou escanteio e encontrou Marquinhos livre na pequena área para cabecear.

Depois, foi a vez de Richarlison brilhar e balançar as redes duas vezes. O primeiro saiu aos 27 minutos, quando o camisa 9 recebeu de Neymar na entrada da área e finalizou bem, de primeira, para o fundo do gol. Aos 39, o "Pombo" marcou o terceiro do Brasil ao se antecipar e desviar de cabeça na área após cobranças de falta de Neymar, dando números finais ao primeiro tempo.

Com o placar construído na primeira etapa, o Brasil diminuiu o ritmo na volta do intervalo. Os comandados de Tite permitiram que Gana ficasse um pouco mais com a bola e viu o adversário tentar algumas jogadas ofensivas, mas com pouca qualidade. A única grande chance do Brasil no segundo tempo veio já no fim, quando o rebote sobrou na área para Matheus Cunha, mas o centroavante foi atrapalhado pela marcação e o 3 a 0 permaneceu no placar.

BRASIL 3 X 0 GANA

Local: Stade Océane (Le Havre-FRA)

BRASIL: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva (Bremer) e Alex Telles; Casemiro (Fabinho), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro) e Neymar; Raphinha (Rodrygo), Richarlison (Matheus Cunha) e Vinicius Júnior (Antony). Técnico: Tite.

GANA: Wollacott, Odoi (Owusu), Amartey, Djiku e Rahman Baba; Kudus, Iddrisu Baba (Lamptey), André Ayew (Semenyo); Sulemana (Iñaki Williams), Afena-Gyan (Salisu) e Jordan Ayew. Técnico: Otto Addo.

Gols: BRA: Marquinhos (8' do 1ºT) e Richarlison (27' e 39' do 1ºT)

Cartões amarelos: BRA: Casemiro e Neymar; GAN: André Ayew e Odoi