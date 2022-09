Mano é comentarista e participa da bancada do programa 'Arena SBT' - Reprodução/SBT

Publicado 23/09/2022 17:50

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mano, comentarista do SBT, esclareceu as falas polêmicas e pediu desculpa ao meia Arrascaeta, do Flamengo. O jornalista havia aconselhado Du Queiroz e Fausto Vera, volantes do Corinthians, a 'darem uma porrada' no jogador uruguaio nas finais da Copa do Brasil.

"Quando eu falei para 'dar uma porrada no Arrascaeta' foi ali na zoeira, uma 'tiração' de sarro com o Paparazzo (influencer do Flamengo). Óbvio que foi no sentido figurado. Mas muita gente tirou essa frase de contexto. É evidente que eu não quero que o cara se machuque, que ele perca a perna, que ele perca a Copa do Mundo. Muito pelo contrário, Arrascaeta é craque. O que eu falei, inclusive, muitos treinadores falam para os atletas dentro de campo, não fui eu que inventei isso. De qualquer forma, quero pedir desculpas para quem achou que eu incitei ou fiz apologia a violência", afirmou Mano.

Em seguida, o comentarista reiterou que é contra a violência no esporte e que houve um equívoco na interpretação de sua fala.

"Nunca fui a favor de violência e jamais serei. E também nunca tive problemas de pedir desculpas na minha vida, independente de qual tenha sido a minha intenção em falar qualquer coisa. Nem sempre essa fala é compreendida da mesma forma que gostaríamos por quem está ouvindo ou por quem está lendo. Enfim, fica aqui registrado até mesmo para o Arrascaeta, que nem sei se já acompanhou toda a polêmica que aconteceu."

ARRASCAETA PREOCUPA



À disposição da seleção uruguaia, Arrascaeta segue sendo acompanhado pelo departamento médico do Flamengo. O meia reclama de incômodo no púbis há cerca de duas semanas e, em contato direto com a comissão técnica da Celeste, o Rubro-negro quer preservar o meia para a situação não piorar.

O Flamengo se prepara visando as finais da Copa do Brasil, nos dias 12 e 19 de outubro, e da Libertadores, no dia 29 do mesmo mês.