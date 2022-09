Jack Grealish - Divulgação

Publicado 23/09/2022 14:42

Rio - Uma adolescente, de 17 anos, que acusa o lateral-direito do Manchester City, Benjamin Mendy, de estupro, afirmou que o meia-atacante do clube inglês, Jack Grealish, estava presente no local em que o suposto crime cometido pelo francês teria acontecido. As informações são do jornal britânico "The Sun".

As declarações da jovem teriam sido feitas na audiência realizada nesta sexta-feira. Mandy está sendo acusado por seis supostas vítimas. Em relação a Jack Grealish, a adolescente afirmou que o britânico teve relações sexuais com outra mulher. Ela não soube dizer se foram consensuais.

De acordo com o depoimento da jovem, os jogadores saíram de uma boate e foram para a casa de Mendy, acompanhado de um grupo de mulheres. Ao chegar, elas tiveram que deixar seu celulares na entrada. De acordo com ela, o ex-jogador Louis Saha Matturie havia estuprado uma mulher, de 23 anos, em um carro, quando o ex-atacante do United oi até um posto de gasolina para comprar bebidas, porque Grealish estava "exigindo mais vodca".

A adolescente disse também ter sido estuprada por Saha no mesmo dia, em uma sala de cinema na casa. De acordo com a acusação, Mendy é um "predador que transformou a busca por mulheres e sexo em um jogo". O jogador do City nega as nove acusações, sete de estupro, uma de tentativa de estupro e uma de agressão sexual, relatadas por seis mulheres diferentes. Já Saha foi acusado nove vezes, seis por estupro e três por agressão sexual, denunciado por sete vítimas, e também nega todas as acusações.