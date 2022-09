Felippe Facincani foi demitido pela ESPN - Reprodução

Publicado 23/09/2022 13:15

Rio - Felippe Facincani falou pela primeira vez sobre sua demissão da ESPN. Em seu novo canal no youtube, o jornalista destacou o carinho do público após sua saída e agradeceu à emissora pelos dois anos em que esteve por lá.

"Têm sido horas muito intensas, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, de uma resiliência que tenho certeza que vai ser extremamente positiva para o meu futuro. Não tinha a dimensão de tanta gente boa que estava ao meu redor, torcendo pelo meu sucesso e que lamentou a minha saída da ESPN.", disse Facincani.

"Não posso esquecer também nesta mensagem de agradecer, nestes dois anos, à ESPN por toda estrutura e base que me deu para que eu pudesse me consolidar na carreira. Foi um sonho de infância trabalhar neste lugar tão nobre e especial. É a casa que mais admirava quando era moleque, que assistia a todos os jogos internacionais, aquela que me doutrinou jornalisticamente a seguir na profissão e que, depois de muitos anos, tive a honra de sentar numa bancada da ESPN", completou.

Em seguida, sem entrar em maiores detalhes, o jornalista disse que sua saída da emissora do grupo Disney se deu por "divergências".

"Divergências de ideias existem em todas as praças e mercados, não foi diferente desta vez. A ESPN segue o caminho dela com muito sucesso porque, de fato, está revolucionando o mercado esportivo. Eu vou seguir e trilhar o meu caminho aqui com vocês", finalizou.

Facincani era um dos profissionais que faziam parte do Fox Sports e, após o fim da emissora, foram aproveitados na ESPN. Ele trabalhou no extinto canal entre 2017 e 2020, quando fazia parte do "Fox Sports Rádio", apresentado por Benjamin Back.



A partir de 2021, Facincani migrou oficialmente para a ESPN. Desde então, participava diariamente do programa "F90" e chegou a fazer algumas aparições no "SportsCenter".