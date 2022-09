Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2022 12:18

Rio - O substituto de Tite após a disputa da Copa do Mundo é uma incógnita. Na última semana, o jornal "Marca" afirmou que Fernando Diniz, do Fluminense, seria o favorito, algo que foi negado pelo próprio técnico. No entanto, de acordo com informações do jornalista do portal "UOL", Juca Kfouri o perfil do treinador já foi batido.

A CBF teria chegado a conclusão de que o substituto de Tite deverá ser um estrangeiro. E não seria um técnico que dirige clubes brasileiros, o perfil é de um treinador de renome que está no futebol europeu. Além disso, o jornalista ainda afirmou que haverá uma grande reformulação no departamento de futebol e o coordenador de futebol, Juninho Paulista não irá seguir na função.

Juca Kfouri afirmou que a escolha do novo treinador da seleção brasileira poderá demorar. Segundo ele, é possível que a CBF programe amistosos no começo de 2023 com o Brasil sendo dirigido por algum treinador histórico, que já deixou o comando da Seleção.