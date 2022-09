Karol Smith terminou namoro com Dioguinho - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2022 10:30

Rio - Os jogadores Dioguinho e Karol Smith, ambos do Paysandu, terminaram seu relacionamento. Em seu perfil oficial, a jogadora do Papão negou uma suposta traição ao atleta e afirmou que o namoro dos dois foi encerrado por conta da falta de responsabilidade do meia-atacante, tanto na vida pessoal, quanto profissional.

"Estava apenas observando tudo isso e não iria me pronunciar em relação a nada, pois não tenho nada a ver com tudo isso que ele está fazendo, mas infelizmente estão falando sobre minha pessoa, algo que nunca aconteceu. Quando terminamos, ainda não estava na fase do quadrangular e não foi por traição, pois caráter e respeito vêm desde a criação e isso eu tenho de sobra", disse.

Karol Smith, que vem se recuperando de uma operação no joelho, também fez um desabafo sobre a exposição pública que o caso acabou tendo em Belém.

"Agora por favor, gente, não falem de mim, situações que, por mais que vocês estejam levando na brincadeira, infelizmente me machuca. Só eu sei o quanto eu tentei ajudar e fui uma pessoa maravilhosa nesse relacionamento. E como eu disse a ele, um dia ficarei bem. Estou focando na minha cirurgia de LCA (Ligamento Cruzado Anterior do joelho), que é o mais importante neste momento. Obrigada pela compreensão de todos", afirmou.

Durante essa semana, o coordenador de futebol do Paysandu, Ricardo Lecheva, falou sobre o comportamento de Dioguinho. Ele informou que o jogador não teve problemas no clube paraense.

"O Dioguinho veio de um ano muito bom, que foi comprometido por problemas extracampo. Graças a Deus ele não nos deu problema aqui. Eu sempre afirmei que teria [problemas], porque conhecia o atleta", afirmou o dirigente.