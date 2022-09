Jorge Jesus sente dificuldade no início de temporada com o Fenerbahçe - Fernebahçe / Divulgação

Publicado 23/09/2022 11:00 | Atualizado 23/09/2022 11:01

Rio - A notícia de que Jorge Jesus estaria insatisfeito no Fenerbahçe, noticiada pelo jornal português "Record" animou alguns clubes brasileiros. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, além do Atlético-MG, colocado como favorito pela publicação lusitana, outros dois clubes brasileiros teriam interesse no Mister para dirigir suas equipes em 2023.

Nenhuma das duas equipes é o Flamengo. Segundo Nicola, o Corinthians e o Vasco desejariam a contratação do técnico campeão da Libertadores de 2019. Apesar disso, o portal "Torcedores.com" afirmou que o staff do treinador português desmentiu a notícia divulgada pelo jornal "Record".

Segundo o site, Jorge Jesus não tem interesse em deixar o Fenerbahçe antes do fim do seu contrato, que será no meio de 2023. Além disso, o Mister não teria como planos voltar a dirigir uma equipe do futebol sul-americano.