Mathias e o irmão famoso Paul Pogba, em evento em dezembro de 2019: acusações graves contra o jogador da Juventus - GUILLAUME SOUVANT / AFP

Publicado 23/09/2022 12:30

Apesar de estar detido, Mathias Pogba apareceu nesta sexta-feira em novos vídeos publicados em sua conta no Twitter, nos quais continua fazendo acusações contra seu irmão Paul Pogba, estrela da Juventus e da seleção da França.

Indiciado por extorsão em quadrilha e participação em associação criminosa, Mathias aparece novamente sozinho, vestindo uma camiseta preta e lendo em voz altas várias mensagens.



Ele explica que os enigmáticos vídeos com várias das mensagens publicadas em sua conta no Twitter na noite de quinta para sexta-feira foram gravados antes e que sua publicação foi programada para o caso de não estar "livre".



Mathias Pogba, de 32 anos, continua com suas acusações contra Paul, de 29 anos, que apresentou uma denúncia na Promotoria de Turim antes de o caso ter se tornado público no final de agosto, quando seu irmão mais velho publicou os primeiros vídeos.



Bruxaria contra Mbappé

Nesta ocasião, Mathias entra mais nos detalhes dos fatos pelos quais ele recrimina Paul, em especial em relação a sua família. Ele também ataca diretamente Rafaela Pimenta, advogada do jogador da Juventus.



Contatada pela AFP, o escritório de Rafaela Pimenta não respondeu.



Mathias Pogba volta a mencionar o assunto da bruxaria, explicando que seu irmão queria "amaldiçoar" seu companheiro de seleção Kylian Mbappé, no contexto do jogo de volta da Liga dos Campeões de 2019 entre Paris Saint-Germain, clube do atacante, e Manchester United, onde Paul Pogba jogava naquela temporada.



Relembre o caso

Além de Mathias Pogba, outros quatro homens foram acusados de extorsão com arma, sequestro em quadrilha e associação criminosa, e foram presos preventivamente pelo caso.



Depois de ter testemunhado aos investigadores sobre os eventos de sequestro na noite de 19 para 20 de março de 2022, Paul Pogba contou ter caído em uma armadilha de seus amigos de infância, armados com fuzis. O jogador levantou a hipótese de que seu irmão estivesse atuando "sob pressão" de pessoas que queriam lhe extorquir dinheiro.



O campeão do mundo em 2018 está atualmente em fase de recuperação, depois de ter passado por cirurgia no início de setembro. Sua participação na Copa do Mundo de 2022 ainda é incerta.