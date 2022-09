Uefa busca novas receitas para o futebol europeu - Divulgação

Publicado 23/09/2022 13:33

A Uefa planeja mudar o formato atual da Supercopa da Europa e pode incluir até mesmo um time dos Estados Unidos. A ideia é que a competição aconteça no país a partir de 2024 e o objetivo é aproveitar o potencial financeiro crescente do futebol europeu no mercado americano.



Tradicionalmente com apenas um jogo, a Supercopa da Europa passaria a contar com quatro clubes. Além dos vencedores dos dois principais torneios do continente (Liga dos Campeões e Liga Europa), também participariam os campeões da Liga Conferência e da Major League Soccer (MLS).

De acordo com a imprensa europeia, a Uefa quer ampliar a audiência das competições europeias. Inclusive, deseja transformar a Supercopa da Europa num grande evento, com shows antes das partidas ou no intervalo. outra ideia seria fazer um festival durante a competição.