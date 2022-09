João Pedro chegou ao Watford em 2020 e tem contrato até 2028 - Divulgação/Watford

João Pedro chegou ao Watford em 2020 e tem contrato até 2028Divulgação/Watford

Publicado 23/09/2022 14:15

Depois de quase perder João Pedro na última janela de transferências, o Watford anunciou nesta sexta-feira (23) a renovação de contrato com o jovem de 20 anos. Agora, o atacante ex-Fluminense estendeu o vínculo até junho de 2028.



Ele está no clube inglês desde o início de 2020 e disputou 83 partidas, com 19 gols marcados. Diante do desempenho, chamou a atenção do Newcastle, que quase o contratou.



Entretanto, mesmo com o acordo próximo, o Watford não aceitou a proposta de 25 milhões de libras (cerca de R$ 142,97 milhões) mais 5 milhões de libras (R$ 28,6) por metas alcançadas por João Pedro. Após a negativa ao Newcastle, o Everton também fez uma proposta igual, mas também não obteve sucesso em contratar o jovem revelado pelo Fluminense em 2019.