Seleção venceu Gana pelo placar de 3 a 0Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/09/2022 11:31

Após a boa vitória sobre Gana na última terça-feira (23), pelo placar de 3 a 0, a seleção brasileira folgou neste sábado e alguns jogadores aproveitaram o momento de descanso para curtir a França. Logo após o duelo, os atletas deixaram Le Havre e foram para Paris, palco do próximo jogo.

Nomes como Lucas Paquetá, Pedro e Bruno Guimarães foram aos parques licenciados da Disney na capital francesa e se divertiram ao lado de familiares. O primeiro foi titular no triunfo, o segundo não saiu do banco de reservas e o terceiro, em tratamento de lesão, sequer foi relacionado.

A seleção volta aos treinos neste domingo, no Estádio Sébastien Charléty, casa do Paris FC, equipe da segunda divisão local.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (27), às 15h30 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, contra a Tunísia. A casa do Paris Saint-Germain receberá mais uma vez o craque Neymar. Este será o último compromisso antes da Copa do Mundo do Catar.