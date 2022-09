Raí conversa com Thiago Silva e Marquinhos no treino da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Raí conversa com Thiago Silva e Marquinhos no treino da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/09/2022 14:58

Rio - O treino da seleção brasileira nesta segunda-feira (26), em Paris, na França, teve uma presença ilustre. Ídolo do São Paulo e do PSG, Raí acompanhou as atividades da equipe de Tite no estádio Charléty, casa do Paris FC. O ex-jogador, que foi o camisa 10 da seleção na conquista da Copa do Mundo de 1994, elogiou bastante o ambiente brasileiro.

"Só de chegar aqui o coração bate mais forte. Ano de Copa é aquele misto, aquela tensão e todo mundo se preparando muito bem. A gente vê que o clima é muito bom. Incrível a comissão técnica como tem harmonia, como tem uma integração entre eles. Isso passa para os jogadores e a gente sente essa vibração muito boa. E mais que especial, é um prazer e uma honra estar aqui com o pessoal nesse ano”, destacou o ex-jogador, em entrevista à CBF TV.

Raí também aproveitou para reencontrar Taffarel, com quem também foi campeão do Mundo em 1994, e brincou sobre a situação do ex-goleiro e dos demais companheiros da seleção daquela época.

"Pessoal da minha geração já está tudo mancando (risos). Taffarel é quem está mais inteirão, ele foi o primeiro que eu vi e já veio um monte de lembranças de 1994, da vitória da Copa do Mundo, da preparação, do companheirismo. Tinha muito tempo que a gente não se via, mas parece que foi ontem. Criou uma ligação tão forte, tão intensa e isso tem de ser admirado", disse Raí.



Por fim, o ídolo do São Paulo mostrou otimismo ao ser perguntado sobre a possibilidade do Brasil ser campeão da Copa do Catar.

"Pessoal da minha geração já está tudo mancando (risos). Taffarel é quem está mais inteirão, ele foi o primeiro que eu vi e já veio um monte de lembranças de 1994, da vitória da Copa do Mundo, da preparação, do companheirismo. Tinha muito tempo que a gente não se via, mas parece que foi ontem. Criou uma ligação tão forte, tão intensa e isso tem de ser admirado", finalizou.



A seleção brasileira volta aos gramados nesta terça-feira (27), para enfrentar a Tunísia, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, na França. Este será o último amistoso antes de convocação final para a Copa do Mundo do Catar. A lista oficial de Tite para o Mundial será divulgada no dia 7 de novembro, em local ainda a ser definido.