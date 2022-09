Enquanto Vini Jr. está garantido na Copa do Mundo, Everton Ribeiro ainda tenta uma vaga na Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/09/2022 16:27

A seleção brasileira enfrenta a Tunísia nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília) em Paris, na França, como último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. Será a chance de nomes como Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, convencerem o técnico Tite de que merecem um das 26 vagas.

Como mandará a equipe que mais se aproxima da que será titular no Mundial, o treinador só dará todo o segundo tempo ou alguns minutos para o atacante e o meia, além de outros nomes, mostrarem serviço. Ao longo das coletivas, Tite sempre avisou que também observa desempenho e postura nos treinos. Ainda assim, o jogo contra a Tunísia pode dar pontos importantes nessa disputa.



Ataque com forte concorrência

Uma das novidades nesta convocação, Pedro é quem menos teve chance entre os atacantes que ainda buscam uma vaga na Copa - jogou menos de 20 minutos contra a Venezuela, em 2020. Além do jogador do Flamengo, Rodrygo, Matheus Cunha e Firmino são outros nomes que não estão garantidos e serão testados.



Defesa tem vagas em aberto

Outro setor em aberto, a zaga teve Bremer estreando na goleada por 4 a 0 sobre Gana, e Ibañez é quem terá minutos preciosos nesta terça-feira pela quarta vaga para a Copa. Ainda existe a chance de Tite chamar cinco zagueiros e os dois entrarem.

Na lateral esquerda, Alex Telles segue como titular e sai na frente na disputa com Renan Lodi. Com Alex Sandro garantido - e fora dos últimos amistosos - também resta uma vaga.



Meio tem poucas dúvidas

E no meio, Everton Ribeiro segue na disputa, podendo ser testado mais à direita ou mais recuado, como aconteceu nos treinos na França e no amistoso com Gana. O jogador rubro-negro luta por uma vaga com Coutinho, que ficou fora desta convocação, mas tem a confiança de Tite.

A Seleção irá a campo com Ederson (Alisson), Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison.