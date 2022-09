Emerson Fittipaldi não conseguiu vaga no Senado da Itália - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:54 | Atualizado 26/09/2022 15:57

Não obteve sucesso a tentativa de Emerson Fittipaldi em se eleger para o Senado da Itália. O bicampeão de Fórmula 1 não conseguiu os votos necessários para se eleger e ficou em segundo lugar na disputa. Ele agradeceu, em seu perfil no Instagram, pelo apoio que recebeu.



"Obrigado, família italiana, por todo carinho e apoio em nossa campanha. Continuaremos lutando pelo sua cidadania italiana. Contra aqueles que querem mudar seu direito. Conte sempre com nosso apoio", escreveu.



O ex-piloto se candidatou pelo Fratelli d'Italia, considerado de extrema direita, e que conseguiu a vitória no pleito do fim de semana. A líder do partido, Giorgia Meloni, que já disse ser admiradora do ditador fascistas Benito Mussolini, deve ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira ministra do país.



A votação de Fittipaldi



Neto de italiano, Emerson tem cidadania do país e conquistou 31.386 votos (16,9%), ficando em segundo lugar na disputa por uma vaga destinada a cidadãos italianos da América do Sul. Ele perdeu para o argentino Mario Alejandro Borghese, que obteve 58.233 votos (25,5%).

O ex-piloto tinha como principal bandeira a manutenção dos direitos de obtenção da cidadania italiana e tinha, entre os apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro.