Tite fez a última convocação antes da lista final para a Copa do MundoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/09/2022 20:20

Rio - Após vitória contra Gana na última sexta, o Brasil volta a campo nesta terça para enfrentar a Tunísia. Nas redes sociais, o ex-jogador e apresentador Neto fez um apelo para a titularidade do atacante Pedro, do Flamengo, na partida, e também ironizou o técnico Tite.



"O Pedro ser titular amanhã é o mínimo. Parabéns pro Tite, que não colocou o moleque pra jogar um minuto sequer contra a Gana. Aí cê quebra nóis, xará!", escreveu Neto.



Richarlison foi o camisa 9 da Seleção Brasileira na última partida, e marcou dois gols. Em alta no Flamengo após a chegada de Dorival Junior, tem feito vários gols pelo Rubro-Negro e foi convocado por Tite para vestir a amarelinha, mas ainda não entrou estreou.



A partida contra a Tunísia será a última da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, em novembro. No grupo do Brasil estão Sérvia, Suíça e Camarões. O Pedro ser titular amanhã é o mínimo. Parabéns pro Tite, que não colocou o moleque pra jogar um minuto sequer contra a Gana. Aí cê quebra nóis, xará!



