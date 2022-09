Alisha Lehmann é namorada de Douglas Luiz - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2022 16:20 | Atualizado 26/09/2022 16:24

Rio - Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais influentes do mundo e nos últimos anos a sua comemoração é uma das mais imitadas por outros jogadores de futebol. A homenagem ao português também chegou a Liga Inglesa Feminina. Alisha Lehmann, atacante suíça do Aston Villa, fez a comemoração ao marcar um gol.

Porém, o que chamou a atenção nas redes sociais, foi que o jogo escolhido para celebrar dessa forma foi justamente contra o clube onde joga CR7, o Manchester United.

Yo? Hincha del Aston Villa desde la cuna pic.twitter.com/TLi4taettN — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) September 20, 2022

Vale lembrar que a jogadora é namorada de Douglas Luiz, volante do Aston Villa, medalhista olímpico em Tóquio 2020 e ex-jogador do Vasco. Ela também faz grande sucesso nas redes e tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram.

A atleta começou nas categorias de base do Young Boys, da Suíça, em 2015, onde jogou até 2018. A carreira profissional se desenvolveu na Premier League pelo West Ham. Em 2020/21, se transferiu por empréstimo ao Everton onde ficou apenas uma temporada. Depois foi para o Aston Villa, onde conheceu o namorado brasileiro.