Thiago Neves no podcast "Papo de Guerreiro", do FluminenseFoto: Reprodução/Flu TV

Publicado 26/09/2022 16:09

Vitorioso pelo Fluminense, o meia Thiago Neves participou do podcast "Papo de Guerreiro" do clube das Laranjeiras e falou sobre os rumos de sua carreira. Ao longo da entrevista, o jogador revelou que teve chance de jogar no Manchester City, da Inglaterra, em 2008.

"Tinha o Atlético de Madrid (ESP) e o Manchester City. A minha mala das Olimpíadas [de Pequim] foi com o Lucas Leiva para Liverpool, porque estava certo. Aí, quando cheguei ao Rio já tinha mudado tudo, era outra conversa", disse.

Na época, Thiago Neves estava bem no Fluminense. No entanto, acabou indo para a Alemanha, jogar pelo Hamburgo, sua terceira opção. Ao relembrar desse período, o jogador disse que foi pressionado a fazer essa escolha. "Foi uma decisão muito precipitada de ir para o Hamburgo. Foi rápido. E, de novo, por pressão. É claro que eu aceitei também, afinal eu quem assino. Mas fui muito pressionados pelos empresários para decidir uma coisa, sendo que tinha o Atlético de Madrid, que seria o melhor lugar para o meu futebol, acho", afirmou.

O contrato de Thiago Neves com o clube alemão foi de um ano, com empréstimo ao Fluminense, apenas quatro meses após a compra. O jogador admitiu que poderia ter tomado outra decisão, caso pudesse voltar atrás. "Me arrependo de ter saído em 2008. Eu estava em um momento bom, estava na seleção, em um time bom, que tinha tudo para ir bem no próximo ano", concluiu.

Aos 37 anos, o jogador está sem clube. Anteriormente, jogou pelo Sport ao longo de um ano, de 2020 a 2021.