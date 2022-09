Troféu da Taça Libertadores - Reprodução

Publicado 26/09/2022 14:59 | Atualizado 26/09/2022 15:34

O Governo do Equador já está preparando a logística para receber a final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 29 de outubro, às 17h (de Brasília), em Guayaquil. A Direção Geral de Aviação Civil do país tem planos de ampliação para os aeroportos, já que espera contar com grande público. As informações são do "Coluna do Fla".

Conforme diz o portal, o órgão responsável pelo manuseio da logística aérea equatoriana fará uma operação especial a partir do dia 26 de outubro e que irá até o dia 30. O governo local espera receber cerca de 200 novos voos para Guayaquil e, por isso, a Direção Geral de Aviação fará 176 pontos de parqueamento (local de manobras dos aviões) nos aeroportos de Quito, Salinas, Latacunga e Manta. O objetivo é facilitar as conexões até a cidade da grande final.

Em contrapartida à grande expectativa de público, a região de Guayaquil vive uma onda de violência que preocupa alguns torcedores. Em 2021, foram 298 assassinatos até o final do mês de agosto. Já neste ano de 2022, houve um aumento de 136% em relação ao mesmo período do ano passado, com 710 mortes por violência. Mesmo com o alerta de segurança pública ligado, a decisão da Libertadores está confirmada no local.