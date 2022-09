Cristiano Ronaldo vive fase conturbada no Manchester United - OLI SCARFF / AFP

Publicado 28/09/2022 14:09

O presidente do Al-Hilal, Fahad ben Nafel, detalhou a negociação pela contratação de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao canal Thamanya, o mandatário do clube da Arábia Saudita explicou o motivo da operação não ter avançado até as fases finais.

"Nós negociamos com Ronaldo. O problema não foi dinheiro ou o princípio (de acordo). O Al-Hilal está disposto a trazer os astros do mundo, mas uma decisão do Centro Arbitral do Esporte nos impediu de registrar jogadores. Nós não paramos de negociar com os atletas apesar da decisão de nos banir, mas estávamos atrasando entrar na fase final de negociação até que o banimento fosse suspenso", disse.

De acordo com a imprensa britânica, Cristiano Ronaldo receberia cerca de 210 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão) em dois anos de contrato com o Al-Hilal. Além disso, o clube árabe pagaria a multa de 25 milhões de libras (R$ 143 milhões) ao Manchester United pela contratação do astro.



Ainda na pré-temporada com os Red Devils, Ronaldo pediu pra ser negociado pois queria disputar a atual edição da Liga dos Campeões - o clube de Manchester se classificou para a Liga Europa, torneio de segundo escalão.