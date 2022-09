Shakira e Piqué - Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2022 14:17

O jogador Piqué, do Barcelona, e a cantora Shakira foram vistos no mesmo ambiente pela primeira vez após o anúncio da separação, em junho. A aparição foi em um jogo de baseball do filho do ex-casal, Milan, de nove anos, no último final de semana. Segundo os jornais europeus, a suposta infidelidade do zagueiro teria causado o fim do relacionamento de mais de dez anos.

Durante o jogo do filho, Piqué e Shakira não conversaram, nem se aproximaram. No entanto, os dois foram muito receptivos com fãs que pediam fotos e autógrafos. O campeão do mundo de 2010 estava acompanhado de seus pais, mas não levou sua atual namorada, Clara Chía, de 23 anos.

O relacionamento entre ela e Piqué foi assumido três meses após o término com Shakira. Com isso, a jovem tem se envolvido em polêmicas nas redes sociais por ser apontada como um dos grandes motivos da separação do antigo casal.

Em agosto, Clara postou um vídeo rebolando com uma música de Shakira ao fundo. Com isso, seguidores associaram a publicação como uma provocação à cantora. Em seguida, a jovem desativou sua conta no Instagram.

No ambiente jurídico, Piqué e Shakira seguem as tratativas de separação. A cantora quer se mudar com os filhos para Miami, nos Estados Unidos, enquanto o zagueiro quer que Milan e Sasha, de sete anos, continuem morando em Barcelona, onde foram criados.