Neto disparou contra comportamento de Neymar em amistoso da SeleçãoReprodução / Band; Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 28/09/2022 17:19

O apresentador Neto abriu o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira (28) criticando o comportamento de Neymar na partida contra a Tunísia, vencida pelo Brasil por 5 a 1. O ex-jogador disse que o brasileiro merecia ter sido expulso por uma agressão.

"O Neymar era para ser expulso do jogo, só não foi expulso porque o VAR não quis. Na hora que eu estava fazendo o jogo, eu vi ele agredindo o Bronn (jogador da Tunísia), o mesmo que ele deu uma chegada, que foi expulso e que deu uma entrada desleal nele. Ele, antes disso, em uma jogada lá do lado esquerdo, deu um soco na cabeça do cara e era para ser expulso", disse o apresentador.

Além de criticar o astro da Seleção, Neto reclamou dos comentaristas da Globo que trabalharam na transmissão do amistoso.

"VAR não entrou, a Globo só mostrou depois e os comentaristas não falaram absolutamente p**** nenhuma. É um absurdo, deveria falar do mesmo jeito que falou na hora que o Bronn foi lá e deu no joelho dele."

A chuva de críticas também atingiu o técnico Tite, que, segundo Neto, age blindando o camisa 10 da seleção brasileira.



"O Tite protege o Neymar, não fala a verdade do Neymar em relação ao jogo. O Neymar era para ser expulso, e foi contra a Tunísia, imagina nas quartas de final contra a França ou contra a Argentina", destacou.

Neymar, de pênalti, anotou um dos gols do Brasil na goleada por 5 a 1. Os outros tentos foram anotados por Raphinha (duas vezes), Richarlison e Pedro. Montassar Talbi marcou para a Tunísia no jogo realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.