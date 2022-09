Federer e Nadal - Foto: Reprodução/@ESPNBrasil

Publicado 28/09/2022 15:58

Roger Federer contou bastidores da conversa com Rafael Nadal para definir seu jogo de despedida das quadras. Em entrevista ao "The New York Times", o agora ex-tenista exaltou o amigo e destacou o esforço do espanhol para participar da partida.

"Liguei para o Nadal depois do US Open e esperei que terminasse a participação no torneio para comentar sobre minha aposentadoria. Queria falar antes que ele começasse a fazer planos sem a Laver Cup. Eu disse: 'Vou te manter informado e você me diz como estarão as coisas'. Mas ele rapidamente me deixou claro pelo telefone: 'Farei todo o possível para estar lá com você'. Foi um esforço incrível do Rafa e nunca esquecerei o que fez por mim em Londres", disse Federer.

O jogo de despedida de Federer aconteceu na semana passada, na Laver Cup. Ele fez dupla com Nadal e enfrentou Jack Sock e Frances Tiafoe. Depois de vencer o primeiro set, os dois tomaram a virada e acabaram derrotados.

Ao fim da partida, os torcedores presentes no estádio ovacionaram Federer. Além disso, o suíço foi homenageado com a exibição de um vídeo que relembrava sua carreira. Tanto ele quanto Nadal estavam visivelmente emocionados.

"Foi um instante breve. Creio que, naquele momento, estava chorando muito e não sei, tudo que passava na minha cabeça era que estava muito feliz por estar vivendo aquele momento com todos eles. Nesse momento, você quase esquece que estão tirando fotos. Creio que toquei no Rafa e, de certa forma, lhe agradeci em segredo", afirmou Federer.