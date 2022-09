Último clube de Ramires foi o Palmeiras, em 2020 - Divulgação

Publicado 28/09/2022 15:31

Agora ex-jogador, Ramires anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 35 anos. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, ele fez um agradecimento aos clubes que defendeu e à seleção brasileira, pela qual foi medalha de bronze nas Olimpíadas de 2008, foi campeão da Copa das Confederações em 2009 e atuou nas Copas do Mundo de 2010 e 2014.

"Depois de algum tempo refletindo, gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional. Nesse momento, só me resta agradecer primeiramente a Deus por Ele ter me capacitado e me conduzido aos patamares mais altos que o esporte pode oferecer. Muito obrigado também a todos os clubes pelos quais passei que foram Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Jiangsu e Palmeiras. Sempre levarei vocês e seus torcedores em meu coração. Gratidão também à seleção brasileira de futebol por ter me proporcionado o prazer de disputar duas Copas do Mundo, o que foi a realização de um sonho", disse parte da postagem no Instagram.

Ramires foi revelado pelo Joinville, onde se profissionalizou em 2006. Depois, atuou pelo Cruzeiro, até que, em 2009, foi negociado com o Benfica, de Portugal. Ainda na Europa, defendeu o Chelsea, clube no qual conquistou grande parte dos títulos da carreira, como a Liga dos Campeões em 2012. Entre 2016 e 2019 jogou no Jiangsu, da China. Por fim, no meio de 2019 retornou ao Brasil para defender o Palmeiras, onde ficou até o fim da temporada de 2020.