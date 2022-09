Troféu do Brasileirão de 2022: Palmeiras está cada vez mais perto da conquista - Lucas Figueiredo/CBF

O investimento do Grupo City no Bahia parece ter chamado a atenção dos donos de outros gigantes do futebol inglês. Com o iminente acerto entre os proprietários do Manchester City e o Esquadrão de Aço, os donos do Chelsea e Arsenal estudam a possibilidade de também entrarem no futebol brasileiro nos próximos anos, segundo o jornal britânico 'The Guardian'.

Após adquirir o Chelsea, o empresário norte-americano Todd Boehly, conhecido também por ser dono de franquias das ligas americanas, parece ter interesse no Santos. Segundo a publicação do jornal britânico, a primeira tentativa fracassou. Entretanto, ele instruiu Tom Glick, executivo de negócios, a procurar clubes no Brasil, Portugal e Bélgica.

Já Stan Kroeken, dono do Arsenal, tem interesse em investir no futebol sul-americano, com principal foco no Brasil, nos próximos anos. O plano inicialmente é criar laços com clubes da América do Sul, além de investir em clubes de Portugal e Bélgica.

A única certa, por enquanto, é que o Grupo City, responsável por administrar o Manchester City, está próximo de comprar a SAF do Bahia. A proposta do grupo dos Emirados Árabes Unidos é de R$ 1 bilhão por 90% dos direitos.