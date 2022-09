Estátua de Luis Suárez foi destruída no Uruguai - Reprodução/Twitter

Publicado 28/09/2022 14:20

Luis Suárez teve sua estátua destruída no Uruguai. Durante as comemorações de aniversário do Peñarol, rival do Nacional, clube que contratou o atacante no segundo semestre, torcedores usaram toda a rivalidade para deixarem em pedaços a homenagem feita ao astro da seleção celeste.

Em fotos divulgadas nas redes sociais é possível ver a escultura do centroavante no chão e totalmente destruída.

No entanto, a curiosidade se dá pelo fato de Suárez não estar sendo representado com a camisa do Nacional e sim da seleção uruguaia, por quem irá disputar mais uma Copa do Mundo, em novembro, no Catar.

A rivalidade entre Nacional e Peñarol é uma das maiores da América do Sul. No retorno do atacante ao clube do Gran Parque Central, ele colaborou com um gol na vitória por 3 a 1 no clássico realizado no início de setembro.