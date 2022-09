Camisa da Dinamarca para a Copa do Mundo deixa o escudo quase invisível como forma de protesto contra o país-sede - Divulgação

Publicado 28/09/2022 17:12

A fornecedora de material esportivo da Dinamarca, Hummel, informou que as camisas que serão utilizadas pela seleção na Copa do Mundo foram pensadas para fazer protesto contra o Catar. A escolha do país-sede foi muito criticada pelo histórico de desrespeito aos direitos humanos.



A camisa principal é toda em vermelho, com o escudo e a logo da fornecedora na mesma cor. "Nós não queremos ser visíveis durante o torneio. Apoiamos a seleção dinamarquesa até o fim, mas isso não é o mesmo que apoiar o Catar como nação anfitriã", escreveu a Hummel na rede social.



Já o uniforme preto, também com escudo na mesma cor, é em homenagem aos trabalhadores, na maioria estrangeiros, que morreram durante as obras dos estádios para a Copa. "A cor do luto. Embora apoiemos a seleção dinamarquesa até o fim, isso não deve ser confundido com o apoio a um torneio que custou milhares de vidas", disse a empresa.



Dirigentes da Dinamarca, inclusive, assumirem papel de liderança nas cobranças por melhores condições de trabalhadores no Catar.