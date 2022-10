Hulk foi alvo de vaias e xingamentos no Maracanã - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 16/10/2022 15:40

Rio - O atacante do Atlético-MG, Hulk, respondeu as provocações dos torcedores do Flamengo, no Maracanã, após ser hostilizado pelos rubro-negros no momento da sua substituição na partida do último sábado. Na hora, o jogador fez gestos para a torcida "elevar o som" e em seguida pediu para "silenciar". Hulk afirmou que esse tipo de reação faz parte do futebol.

"Podem me xingar, podem tentar me tirar o foco. Mas, modéstia à parte, eles fazem isso porque eu sou o Hulk", disse ao fim da partida, e completou: "É situação de jogo. Mas o mais importante é não faltar com respeito. Nunca faltei ao respeito com qualquer torcida. Não vai ser hoje. Mas não tenho nada contra a torcida do Flamengo. Faz parte do futebol", concluiu.

Dentro de campo, o Atlético-MG acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. Após fazer sua parte no Brasileiro com a equipe alternativa, o Rubro-negro tem um voo mais alto na próxima quarta-feira. Com seu time principal, o Rubro-Negro decidirá a final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, às 21h45, no Maracanã. Com o primeiro jogo terminou empate, nenhuma equipe tem vantagem.