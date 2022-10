Rodrygo balançou as redes no clássico - AFP

Rodrygo balançou as redes no clássicoAFP

Publicado 16/10/2022 13:29

Espanha - Em clássico disputado neste domingo em Madri, o Real levou a melhor e venceu o Barcelona por 3 a 1. A partida que contou com a presença de jogadores brasileiros teve o atacante Rodrygo como destaque. O ex-jogador do Santos fez um dos gols da vitória da equipe da casa.

A vantagem do Real Madrid foi construída ainda no primeiro tempo. Benzema abriu o placar para o Real em um lance que contou com a participação de Vinicius Junior. Ainda antes do intervalo, Valverde ampliou o placar no Santiago Bernabeu.

No segundo tempo, o Barcelona iniciou uma reação e Ferrán Torres descontou para a equipe catalã. Porém, na reta final da partida brilhou a estrela de Rodrygo. O brasileiro foi derrubado dentro da área por Eric García. O próprio atacante cobrou e deu números finais ao clássico.

Com o resultado, o Real Madrid se isolou na liderança com 25 pontos. Três pontos a mais que o Barcelona. Antes do clássico, as duas equipes tinham números iguais e estavam invictas no Campeonato Espanhol. Agora, somente o campeão europeu ainda não foi derrotado no torneio.