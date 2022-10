Ninoska Vásquez - Reprodução / Internet

Ninoska VásquezReprodução / Internet

Publicado 16/10/2022 13:36

Rio - Muito se fala sobre uma possível relação entre o brasileiro Vinicius Jr. e a modelo Ninoska Vásquez. Os rumores aumentaram nas férias do jogador do Real Madrid, quando ambos desfrutaram alguns dias juntos em Miami. Além disso, houve várias vezes que o modelo visitou Madri.

fotogaleria

Agora, o assunto voltou à tona, já que Ninoska foi presença marcante, nesse domingo, durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Ela estava em um espaço reservado nas arquibancadas do Santiago Bernabéu.

Para a partida, a jovem vestiu a camisa do time branco. Porém, como tirou a foto de frente, não foi possível saber o número que estava impresso na camisa que vestia.



No entanto, os comentários na publicação da modelo não deixaram o assunto morrer e todos apostaram que Ninoska foi ao estádio para apoiar o brasileiro.



"Mande meus cumprimentos ao Vinicius" e "Já sabemos que você está com o Vini", são alguns dos mensagens que podem ser lidas na publicação.