Bukayo Saka decidiu para o ArsenalAFP

Publicado 16/10/2022 14:52

Inglaterra - O Arsenal venceu por 1 a 0 neste domingo o Leeds United fora de casa e se mantém firme na liderança do Campeonato Inglês nesta 10ª rodada, na qual o Chelsea chegou a sua quinta vitória consecutiva entre todas as competições.

Bukayo Saka, autor de dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool na rodada passada e que marcou no 1 a 0 sobre o Bodo/Glimt no meio de semana pela Liga Europa, voltou a ser protagonista ao balançar as redes para garantir os três pontos para os 'Gunners'. O Leeds ainda teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, que Patrick Bamford desperdiçou.

Outra penalidade máxima para o Leeds foi inicialmente assinalada pelo árbitro Chris Kavanagh nos acréscimos, acompanhada de um cartão vermelho para o zagueiro brasileiro do Arsenal Gabriel Magalhães, mas o VAR corrigiu a decisão de campo e a expulsão, que passou a ser cartão amarelo.