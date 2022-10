Lionel Messi ficará fora da Bola de Ouro pela primeira vez desde 2005 - AFP

Publicado 16/10/2022 12:58

O maior vencedor da Bola de Ouro, com sete prêmios, Messi não disputará a premiação de 2022. Pela primeira vez desde 2005, o argentino ficou fora da lista dos 30 jogadores indicados. A cerimônia, que terá presença de três brasileiros, Vinicius Júnior, Casemiro e Fabinho, será nesta segunda-feira (17). Neymar também não concorrerá. As informações são do "GE".

Messi ganhou a Bola de Ouro nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. Entre o período de 2008 e 2017, seu maior concorrente foi Cristiano Ronaldo, que venceu cinco vezes, ao longo dos intervalos do argentino. Em 2022, o português irá em busca de seu sexto prêmio e poderá ficar mais perto do número de seu maior adversário na premiação.

Porém, este ano haverá a disputa de grandes nomes da temporada 2021/2022. O brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, estará entre os concorrentes, junto seu companheiro de equipe e favorito, o francês Benzema. Além deles, Haaland, do Manchester City, Kylian Mbappé, do PSG e Sádio Mané, do Bayern de Munique, também estão na lista de indicados.

Confira a lista completa de jogadores indicados:

Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid, zagueiro)

Bernardo Silva (POR, Manchester City, meia)

Casemiro (BRA, Real Madrid, volante)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig, meia)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, atacante)

Darwin Núñez (URU, Liverpool, atacante)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus, atacante)

Erling Haaland (NOR, Manchester City, atacante)

Fabinho (BRA, Liverpool, volante)

Harry Kane (ING, Tottenham, atacante)

Heung-Min Son (COR, Tottenham, atacante)

João Cancelo (POR, Manchester City, lateral-direito)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern de Munique, volante)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City, meia)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, atacante)

Luis Díaz (COL, Liverpool, atacante)

Luka Modric (CRO, Real Madrid, meia)

Mike Maignan (FRA, Milan, goleiro)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool, atacante)

Phil Foden (ING, Manchester City, atacante)

Rafael Leão (POR, Milan, atacante)

Riyad Mahrez (ARG, Manchester City, meia)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)

Sadio Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)

Sébastien Haller (COS, Borussia Dortmund, atacante)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool, lateral-direito)

Vinicius Junior (BRA, Real Madrid, atacante)

Virgil van Dijk (HOL, Liverpool, zagueiro)