Neymar vive grande fase com a camisa do PSGPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 20/10/2022 13:42

O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, comentou sobre o bom início de temporada de Neymar com a camisa do clube francês. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (20), o técnico elogiou o talento do astro brasileiro e seu profissionalismo na preparação para o ano da equipe parisiense.

"Neymar está jogando muito bem e está em forma. Chegou no início da pré-temporada, adiantou as férias e está preparado física e mentalmente. Está sempre disponível no treinamento. Ele não está lesionado. Não há segredos no futebol. Se ele estiver fisicamente apto, isso permite que ele continue em um bom nível", declarou Galtier.



Neymar já soma 12 gols e nove assistências em apenas 16 jogos. É o artilheiro da equipe, junto com Mbappé, e o líder de assistência na temporada. O brasileiro carrega motivação para o fim de 2022, chegando forte para a Copa do Mundo do Catar.

O Paris Saint-Germain entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Ajaccio pela 12ª rodada do Campeonato Francês. A equipe lidera com 29 pontos e está a três pontos de vantagem do segundo colocado, o Lorient.