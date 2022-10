Rodrigo Lasmar concedeu coletiva - Pedro Martins / MoWA Press

Publicado 20/10/2022 12:49

Rio - O departamento médico da seleção brasileira irá avaliar a situação de Lucas Paqueta, jogador do West Ham, e do atacante Richarlison, do Tottenham, antes da convocação final de Tite para a Copa do Mundo. Os dois jogadores se lesionaram recentemente em partidas do Campeonato Inglês. As informações são do portal "UOL".

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, irá à Inglaterra para verificar pessoalmente o processo de recuperação e a condição clínica dos dois jogadores. Além dele, César Sampaio, auxiliar técnico, também vai estar presente. Os dois jogadores são atualmente titulares da equipe de Tite.

Richarlison, de 25 anos, sofreu uma lesão muscular leve na panturrilha esquerda. Após realizar exames, o Tottenham avaliou seu período de recuperação em duas semanas. Com isso, o atacante não deverá ser problema para disputar a Copa do Mundo pela Seleção.

Já Lucas Paquetá, que tem a mesma idade, sofreu uma lesão ligamentar na clavícula direita. O ex-jogador do Flamengo realizou exames e procurou um médico especialista em ombro. A tendência é que também não seja nada grave.

Tite vai divulgar a lista final da Copa Mundo no próximo dia 7. A seleção brasileira se apresenta em 14 de novembro em Turim, na Itália, e cinco dias depois viaja para o Catar. O Brasil estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16 horas.