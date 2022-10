Ennid Wong - Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 10:00

Rio - A modelo mexicana Ennid Wong passou de desconhecida a estrela do OnlyFans, graças a um gol de Gignac no estádio Universitário contra o rival Cruz Azul, que classificou o Tigres no Clausura 2022.



No início desse mês, ela comemorou um dos gol do Tigres, time do seu coração, tirando a camisa no meio da arquibancada . Imediatamente, a imagem se tornou viral e a modelo chegou a prometer ficar nua no estádio se o Tigres se classificasse para a semifinal, o que não aconteceu, já que foi eliminado pelo Pachuca.

Mesmo assim, a comemoração sem camisa nas arquibancadas fez seus seguidores na plataforma OnlyFans cresceram consideravelmente.

Atualmente, Ennid Wong, que ultrapassa um milhão de seguidores no Instagram, se tornou uma estrela da plataforma. A mexicana já tem uma renda de cerca de 9.500 dólares (R$ 50 mil) por mês de conteúdo exclusivo, que pode ser acessado por US$ 10 (R$ 52).



Nessa quinta-feira, o Pachuca enfrenta o Monterrey, no primeiro jogo das semifinais. No outro lado da chave, o Toluca venceu a primeira partida contra o América do México por 2 a 1.