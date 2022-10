Fagner (E) perdeu uma das penalidades - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2022 09:30

Rio - Em uma disputa emocionante nos pênaltis, o Flamengo conquistou a quarta Copa do Brasil de sua história. Após o fim da partida, as redes sociais bombaram com piadas em relação aos jogadores do Corinthians que perderam as penalidades decisivas. O fato de Fagner e Mateus Vital terem jogador no Vasco chamou a atenção dos torcedores.

Os dois jogadores foram os únicos a perderem pênaltis pelo lado do Corinthians. Pelo Flamengo, Filipe Luís parou em Cássio. Fagner defendeu o Vasco em 2011, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube carioca. Já Mateus Vital foi revelado na base do clube carioca.

Você pode até sair do Vasco mais o Vasco nunca sairá de você, Fagner e Vital kkkkkkk afinal Vasco sempre vice do meu mengão — Junior.fernandes (@Juniorf84399293) October 20, 2022

COMO RUBRONEGRO TETRACAMPEAO, AGRADEÇO AO VASCO PELA GRANDE CONTRIBUIÇÃO DE FAGNER E MATEUS VITAL. KKKK — Reynaldo Goncalves (@ReynaldoGoncal3) October 20, 2022