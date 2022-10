David Luiz após a goleada sofrida pelo Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014 - AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

David Luiz após a goleada sofrida pelo Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

Publicado 29/10/2022 07:00 | Atualizado 29/10/2022 15:13

David Luiz, Fernandinho e Felipão. Três personagens marcantes do 7 a 1 sofrido pelo Brasil diante da Alemanha, na semifinal Copa do Mundo de 2014, se reencontrarão neste sábado em busca da Glória Eterna. Contestados por terem cometido erros naquele fatídico dia, o trio volta a campo na final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, às 17h (de Brasília), em Guayaquil, no Equador.

O maior sonho de um time é conquistar grandes competições dentro de casa. O Brasil, no entanto, desperdiçou essa chance na edição do Mundial de 2014 de uma forma bastante vexatória. A derrota para a Alemanha ficou na história, da forma mais negativa que se possa imaginar, e com figuras individuais marcadas. Três delas entrarão em campo neste sábado para a disputa da final da Copa Libertadores: o zagueiro David Luiz, o volante Fernandinho e o treinador Luis Felipe Scolari, o Felipão. Cada um com sua história, participação e responsabilidade no fatídico 7x1.

O zagueiro David Luiz foi uma das figuras que mais ficaram marcadas em decorrência da goleada. Depois de uma atuação ruim com diversas falhas no sistema defensivo perante a avalanche alemã, o defensor acabou desabando emocionalmente na entrevista pós-jogo, ao afirmar a famosa frase: 'Eu só queria dar alegria ao meu povo'. O atleta, que vivia seu auge antes da competição, acabou assinando com o Paris Saint-Germain e se tornou o defensor mais caro da história. No entanto, as boas atuações dos tempos de Chelsea nunca foram retomadas e a sensação de que o trauma da Copa nunca foi superado pelo atleta, que hoje defende as cores do Flamengo.

Outro que não teve um bom desempenho na goleada histórica foi Fernandinho. O volante do Athletico-PR, que não iniciou o Mundial como titular da Seleção, nesse jogo ganhou a vaga, ao lado de Luiz Gustavo e Oscar. No entanto, o meio-campo teve muita abertura, o que prejudicou a marcação e deu liberdade para a Alemanha se movimentar. Além desse jogo, o atleta ficou marcado por fazer um gol contra diante da Bélgica, em 2018. No Furacão desde a segunda janela de transferências de 2022, o jogador já atuou em 15 jogos e marcou um gol. Antes, ficou no Manchester City por 9 anos e é ídolo do clube.

Além dos jogadores, o técnico Felipão também saiu mal visto não só da partida, por toda a campanha da Seleção na Copa. A ideia dele foi aplicar uma marcação alta para pressionar a saída de bola da Alemanha, em que os volantes e laterais estavam bem avançados, assim como os zagueiros se deslocavam para a lateral para marcar. Dessa maneira, um lado do campo ficava preenchido, o que gerava um buraco na inversão de jogo. Esse formato permitiu que os alemães tivessem caminho livre, com falta de marcação e espaço para tocar a bola entre si. Com isso, o Brasil permitiu levar quatro gols em seis minutos sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. O baque foi tão grande que, na hora, o treinador não mostrou nenhuma reação e, depois reagiu com arrogância sobre as críticas.

Depois da tragédia, Felipão ficou rotulado e não conseguiu fazer trabalhos destacados. Apesar ter sido campeão brasileiro no Palmeiras em 2019, e de ter feito uma boa passagem no Grêmio na temporada de 2021/22, seus outros trabalhos acabaram não convencendo e, agora busca por uma redenção no Athletico com o título da Libertadores.

Oito anos após o fatídico dia que ficou marcado como o maior vexame da futebol, a situação dos três personagens citados é bem diferente. David Luiz é um dos líderes do elenco rubro-negro, Fernandinho retornou ao clube que o revelou após uma carreira de sucesso e idolatria no Manchester City e Felipão, naquele que é provavelmente seu último ano como treinador, tem a chance de fechar com chave de ouro a sua carreira com o terceiro título da Copa Libertadores.



