Paula Lima é musa do CorinthiansReprodução Instagram

Publicado 29/10/2022 15:10

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima já deixou claro que está apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL) para as eleições deste domingo. Ela ficou ligada no debate da Rede Globo e disparou contra o ex-presidente Lula (PT) que é o adversário de Bolsonaro.

"Não escolham esse ser para ser presidente", disparou a musa em um stories no Instagram em uma imagem que apontava para o rosto de Lula.

No primeiro turno, Paula Lima já havia pedido votos para Jair Bolsonaro. A musa do Corinthians faz muito sucesso nas redes sociais e tem mais de 193 mil seguidores no Instagram.