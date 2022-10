Agatha e Rebecca firmaram dupla para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 - Livia Mendonça

Publicado 29/10/2022 13:22 | Atualizado 29/10/2022 13:58

As jogadoras de vôlei de praia Ágatha e Rebecca farão uma dupla a partir de 2023. Representantes do Brasil na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, elas esperam triunfar na corrida olímpica e estar em Paris 2024. Medalhista de prata na Rio 2016, Agatha tirou 2022 para ser mãe e dará luz à Kahena nos próximos dias. A expectativa é que já no início do ano elas estejam treinando juntas, já se preparando para os primeiros desafios.

Uma das melhores jogadoras de vôlei de praia do mundo nos últimos anos, Agatha tirou o ano sabático enquanto era a número 1 do ranking mundial. Experiente, sabe a importância de ter tempo para planejar os passos a serem dados no ano da corrida olímpica, principalmente um ciclo curto e com mudanças.



"Fiquei muito feliz com a nossa parceria, porque nos proporcionou a possibilidade de planejar e organizar o nosso time com calma, projetando o ano de 2023 e 2024. A Rebecca é uma atleta muito experiente, já disputou uma Olimpíada e isso é muito bom, porque teremos um ciclo olímpico mais curto. Acho que formaremos um timão e vamos buscar uma das vagas olímpicas", afirmou Agatha.

Depois de mais uma temporada com bons resultados, Rebecca espera subir ainda mais o nível de seu voleibol ao lado da nova parceira e continuar levando as cores do Fortaleza aos pódios de todo o mundo. A atleta trocou de parceira após disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ao lado de Ana Patrícia.

"Estou muito animada para esse novo ciclo da minha vida. Foi uma decisão difícil, mas pensada com muita calma. Sei que os desafios serão enormes e acredito muito que juntas podemos buscar esses grandes objetivos. A Ágatha dispensa comentários, já mostrou tudo que é capaz e está muito motivada para seguir crescendo e conquistando títulos", disse Rebecca.

Em Tóquio, o Brasil ficou sem medalha no vôlei de praia pela primeira vez. No feminino, Ágatha formou dupla com Duda, enquanto Rebecca foi parceira de Ana Patrícia. Ambas duplas foram eliminadas antes das semifinais. A nova dupla sabe que a experiência ajudará muito e esperam construir um caminho de vitórias.

"É um time novo e já com um desafio muito grande. Por isso mesmo que a nossa experiência é muito determinante. Serão muitas mudanças de vida, estaremos fora da nossa zona de conforto e é aí que precisamos nos unir, nos esforçarmos, sermos realmente um time, para podermos juntas buscar tudo que queremos", finalizou Agatha.