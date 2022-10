Neymar marcou na vitória do PSG sobre o Troyes, de virada, por 3 a 2 - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 29/10/2022 13:51 | Atualizado 29/10/2022 13:57

Com gols do trio Neymar, Messi e Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Troyes por 4 a 2, de virada, na tarde deste sábado (29), no Parque dos Príncipes, pela 13ª rodada do Campeonato Francês. O líder ficou atrás do placar duas vezes, mas conseguiu a virada com boa atuação do brasileiro, que foi decisivo para marcar o gol que colocou o time parisiense na frente.

O Paris Saint-Germain chegou aos 35 pontos e manteve a liderança e a invencibilidade no Campeonato Francês. O PSG se prepara para duas partidas fora de casa. Os parisienses voltam a campo na próxima quarta-feira (2), às 17h, contra a Juventus, na Itália, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O JOGO

O Troyes começou a partida com muita intensidade e surpreendeu o PSG logo aos três minutos ao abrir o placar com Mama Baldé, que acertou belo voleio dentro da área. Pressionado, o time parisiense controlou as ações no restante da etapa inicial e conseguiu chegar ao empate aos 24 minutos, após Soler receber assistência de Neymar.

No início da etapa final, o Troyes voltou a ficar na frente do placar aos seis minutos após Mama Baldé marcar o seu segundo gol na partida. Entretanto, a vantagem não durou muito tempo. Em chute de fora da área, Messi empatou aos nove minutos. O argentino foi novamente importante aos 16, com assistência para Neymar virar o placar.

Na reta final, Mbappé, de pênalti, fez o quarto do PSG aos 31 minutos. O Troyes, no entanto, foi valente e não entregou os pontos. Os visitantes pressionaram e conseguiram descontar aos 43, com Palaversa. Os adversários venderam caro a derrota, mas faltou tempo para buscar o empate e não conseguiram evitar o revés no Parque dos Príncipes.