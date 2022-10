Xavi, técnico do Barcelona - PAU BARRENA / AFP

Publicado 29/10/2022 12:14 | Atualizado 29/10/2022 12:16

Rio - O Barcelona está interessado em alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, segundo o jornal "Sport", da Espanha. Entre os alvos do clube catalão, estão Matheus França, do Flamengo, Matheus Nascimento, do Botafogo e Matheus Martins, do Fluminense, além de Endrick, revelação do Palmeiras.

Outro nome que aparece na lista dos agentes do clube catalão é o de Vitor Roque, atacante do Athletico-PR, adversário do Flamengo na final da Libertadores, neste sábado (29). O jovem vem se destacando bastante desde a chegada de Felipão à equipe paranaense.

Confira a lista completa de jogadores na mira do Barcelona, segundo o jornal 'Sport', da Espanha:

- Endrick (Palmeiras)

- Ângelo (Santos)

- Gabriel Veron (Porto)

- Giovani (Palmeiras)

- Kayky (Manchester City Sub-21)

- Matheus França (Flamengo)

- Matheus Martins (Fluminense)

- Matheus Nascimento (Botafogo)

- Savinho (PSV)

- Vitor Roque (Athletico-PR)