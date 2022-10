Cartolouco não conseguiu embarcar para assistir a final da Libertadores em Guayaquil - Reprodução

Publicado 29/10/2022 14:48

Rio - Conhecido pela sua passagem no Grupo Globo e pelas polêmicas nas partidas de futebol, Cartolouco não estará presente na final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR. Após uma longa história de reviravoltas, o youtuber foi barrado no aeroporto por não estar com o RG do documento no modelo físico, obrigatório para embarque.



O dia de Cartolouco, nesta sexta-feira, foi muito intenso. Ao lado do filmmaker de seu canal no youtube, conhecido como Léo Perneta, os dois viveram uma aventura desde as primeiras horas da manhã.



Sem o RG de Léo Perneta, a dupla conseguiu fazer com que o ator Babu Santana trouxesse o documento de São Paulo até o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. O ex-BBB fez escala na Cidade Maravilhosa para acompanhar a final in loco e aproveitou para ajudar os influenciadores.



No entanto, Cartolouco não esperava que seria barrado por portar o documento RG apenas no modelo digital. A norma de segurança exigia o documento de Registro Geral físico e, portanto, o youtuber foi barrado.



Nas redes sociais, ele relatou o ocorrido e lamentou muito não marcar presença na decisão, que ocorre em Guayaquil, no Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.



"O sonho de ir para a final da Libertadores acabou. O sonho da minha vida, de pegar uma final de Libertadores fora do Brasil. Estou com o RG digital, todos os lugares dizem que pode, tem código de verificação, tentei explicar para os caras (seguranças), mas infelizmente não é aceito", falou, em vídeo publicado no Instagram.