Lázaro tem seis partidas pelo Almería - Divulgação/Almería

Lázaro tem seis partidas pelo AlmeríaDivulgação/Almería

Publicado 29/10/2022 14:52

Teve brasileiro balançando as redes pela primeira vez na Europa neste fim de semana. Neste sábado, o meia-atacante Lázaro, ex-jogador do Flamengo, marcou na vitória do Almería por 3 a 1, de virada, pelo Campeonato Espanhol.

O camisa 14 entrou no intervalo, com sua equipe perdendo por 1 a 0, e precisou de apenas sete minutos para deixar sua marca. Após jogada pela direita, o brasileiro recebeu do compatriota Leo Baptistão, ex-Santos, e bateu de primeira no canto.



O Celta marcou no primeiro tempo, aos 25 minutos, com Gabriel Veiga, após assistência de Carles Pérez. Após o gol de Lázaro, o Almería virou com César de la Hoz, aos 15, e ampliou com Íñigo Eguaras, nos acréscimos.



Lázaro foi contratado pelo Almería no encerramento da janela de transferências, por 7 milhões de euros (R$ 36 milhões à época) por 70% dos direitos econômicos. O vínculo do jogador com a equipe espanhola é de seis temporadas, até junho de 2028.