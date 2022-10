Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues quer combater os casos de racismo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/10/2022 22:00

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse logo após a conquista do tricampeonato do Flamengo na Libertadores que, mais uma vez, foi demonstrada "a grandeza do nosso futebol no continente". A afirmação veio em conjunto com uma referência à conquista da competição feminina pelo Palmeiras, que na sexta-feira goleou o Boca Jrs. em Quito.

"As duas decisões neste final de semana no Equador mostraram mais uma vez a grandeza do nosso futebol no continente. Foi uma felicidade ter presenciado a festa dos clubes brasileiros e vamos trabalhar cada vez mais para os nossos times terem um protagonismo ainda maior no exterior", declarou Ednaldo.

O cartola participou da cerimônia de premiação e posou ao lado do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e da Conmebol, Alejandro Domínguez. Ele parabenizou o clube carioca pela conquista invicta, e também elogiou o Athletico pela postura na final. "Parabéns também ao Athletico por ter sido um adversário leal na decisão e ter demonstrando a força do futebol brasileiro ", disse o presidente da CBF.

A delegação do Flamengo tem previsão de chegada para às 8h50 da manhã deste domingo na Base Aérea do Galeão. Segundo acordo firmado junto a órgãos de segurança e com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), os jogadores deverão desembarcar e não ter nenhum contato com os torcedores. Também não haverá desfiles pelas ruas. A intenção é não atrapalhar o trânsito da cidade, uma vez que o domingo marca o segundo turno das eleições presidenciais.